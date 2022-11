Jennifer Aniston posa sin sostén a sus 53 años para la revista Alllure

La actriz habló se sinceró sobre sus intentos fallidos de fecundación in vitro y asegura que no vive con remordimientos.

Como pocas veces Jennifer Aniston rompió el silencio sobre uno de los temas que muchas ocasiones ha sido tema de conversación y es sobre las razones por las que no es madre, en esta conversación con la revista Allure confesó que ha tenido varios intentos fallidos por quedar embarazada y que a pesar de ser una etapa muy difícil en su vida no tien remordimientos.

Aniston habló con la periodista Danielle Pergament sobre las “cosas tan duras” que vivió a finales de sus 30 y 40, pero que eso la convirtió en la persona que es hoy.

“Por eso estoy tan agradecida por toda esa m****a. De lo contrario, me habría quedado estancada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura de quién era”, dijo. “Y ahora, me da igual”.

“Todos los años y años y años de especulación… Fue realmente duro. Me sometí a la fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que se te ocurra. Le estaba dando todo. Habría dado cualquier cosa porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. Ese barco ya zarpó”.

Jennifer explicó que al final no se arrepiente y agrego que es bueno tener finalmente un cierre y se siente como un alivio por no intentarlo más.

Incluso durante la entrevista, la actriz habló de su divorcio de Justin Theroux en 2018, y sobre las especulaciones de que la pareja rompió porque ella “no le daría un hijo”.

“Fue una absoluta mentira. No tengo nada que ocultar en este momento. Nunca digas nunca, pero no tengo ningún interés. Me encantaría una relación. ¿Quién sabe? Hay momentos en los que quiero simplemente hacerme bolita y decir: ‘Necesito apoyo’. Sería maravilloso llegar a casa y caer en los brazos de alguien y decir: ‘Ha sido un día duro'”.

Además Jennifer Aniston confesó que no le gustan las redes sociales pero se unió a Instagram para lanzar su línea de cuidado del cabello LolaVie.

“Odio las redes sociales. No se me dan bien. Es una tortura para mí. La razón por la que abrí una cuenta en Instagram fue para lanzar esta línea. Luego llegó la pandemia y no la lanzamos. Así que me quedé atrapada en estar en Instagram. No es algo natural”.

