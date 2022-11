Esta foto confirma el romance entre Chris Evans y Alba Baptista

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer el romance en secreto de Chris Evans y Alba Baptista y aunque la pareja no ha dado ninguna declaración al respecto se han dejado fotografiar juntos para confirmar su romance.

Por lo que las especulaciones han terminado y de manera oficial se puede decir que Chris y Alba son una pareja feliz.

El actor que le dio vida al Capitán América, tiene 41 años, mientras que la actriz apenas llega a los 25 y han confirmado su romance esta semana mientras caminaban juntos por Central Park de la ciudad de Nueva York. Aunque los actores intentaron pasar desapercibidos, usando lentes de sol y mascarillas, los fotógrafos los vieron de la mano el pasado 11 de noviembre.

Por el momento ambos no han abordado públicamente su estatus, su interacción en redes ha sido evidente ya que Evans mostró su apoyo a Baptista en Instagram esta semana, pues durante la promoción de su reciente película ‘Mrs. Harris Goes to Paris’, el actor comentó la publicación del 9 de noviembre con emojis de aplausos y caras derretidas.

