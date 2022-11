Irán Castillo confiesa que desarrolló Síndrome de Estocolmo en su s e c u e s t r o de 2015

La actriz habló en una reciente entrevista sobre el secuestro que vivió en 2015 como ya se ha revelado antes, fue gracias al apoyo de Gloria Trevi que pudieron cubrir la cifra que les pedían los secuestradores.

Irán Castillo confesó que sintió mucho miedo e incertidumbre durante su secuestro, incidente del que ha hablado poco debido a las secuelas psicológicas que le dejó. Después de siete años de lo sucedido, la actriz reveló cómo sucedieron los hechos.

Fue para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, que Irán habló del secuestro que le quitó su libertad por tres días y que desarrolló el Síndrome de Estocolmo, ya que confesó que en un principio se negó a denunciar a sus secuestradores.

“Yo siento que tuve el síndrome de Estocolmo, un buen rato. Como yo tenía esta cuestión de ‘no me tocaron’, entonces, ¿qué pasa? Yo regreso a mi casa, yo antes de llegar a mi casa, yo traía la idea de: ‘no voy a decir nada porque casi casi que me salvaron la vida ellos, no me hicieron nada, entonces les estoy agradecida y fueron súper lindos conmigo”, señaló