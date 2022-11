Ari Boroboy revela que no fue difícil trabajar con Belinda

A pesar de que existen rumores de que trabajar con Belinda es muy complicado, el mismo Ari Boroboy desmintió estas especulaciones.

El cantante y productor, admitió a principios del mes de noviembre que hizo todo lo imposible por contratar a Belinda para los ‘2000’s Pop Tour’, en una reciente entrevista Ari Boroboy confesó que al contrario de todos los rumores, trabajar con la interprete no es una persona complicada para trabajar e incluso asegura que es muy comprometida y disciplinada con su carrera.

“Quien habla eso son los medios de comunicación, unos más que otros, yo no tengo nada que decir, más que es una artista excepcional, todo lo que me platicaron antes, o lo que vi o lo que escuché no es verdad, es una artista excepcional, entregada, disciplinada, que le vino a inyectar al dos miles algo bien bonito”.