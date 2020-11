Hombre de la funeraria que se retrató con el cuerpo de Maradona se disculpa

Durante la tarde de este jueves, mientras se hacía un homenaje de cuerpo presente a Diego Armando Maradona frente a miles de fanáticos en la Casa Rosada, donde miles de aficionados hicieron largas filas para despedirse de su ídolo, unas fotografías del astro con su féretro abierto circulaban en redes sociales.

La acción fue duramente criticada por los internautas de la web y finalmente uno de los hombres que protagonizaron estas fotografías se pronunció al respecto, ofreciendo disculpas públicas, además que perdió su trabajo y ahora teme por su vida.

El nombre del empleado es Claudio Fernández y aseguró que jamás pensó que se iba a viralizar la imagen, pero comenzó a recibir amenazas por teléfono algo que lamenta ya que asegura que él no hizo pública la fotografía.

“Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó”, explicó en una entrevista para Radio 10 de Argentina.