Ve el tráiler del especial navideño de Mariah Carey

Sin duda alguna, Mariah Carey se ha convertido en la referencia perfecta para la temporada navideña gracias a su exitoso tema “All I want for Christmas is You” y aprovechó esta imagen para realizar un especial de Navidad el cual será transmitido por Apple TV.

A través de las redes sociales de Apple se difundió un adelanto de lo que la cantante preparó, un especial lleno de arboles navideños, villancicos, regalos y además contará con la presencia de Jennifer Hudson, Ariana Grande, Snoop Dog y las hijas de la cantante.

“2020 había sido duro y Santa decidió que la temporada no podía ser alegre sin la única e inigualable Mariah Carey”, dice la conductora al inicio del trailer de este especial que se estrenará el próximo 4 de diciembre.

Mariah Carey y Apple TV harán un recorrido por un cuento navideño que busca rescatar el espíritu de la temporada y evitar que se muera por la crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero, por lo que la cantante se convertirá literalmente en la persona que podrá “salvar el día”

Fue desde el pasado 18 de noviembre que Mariah Carey anunció esta sorpresa en la que también participa como productora ejecutiva.

Mariah es considerada como “la indiscutible Reina de la Navidad” por la misma Ariana Grande quien compartió una foto de su participación en el especial.