Gael García Bernal es considerado uno de los mejores actores del siglo XXI

El actor mexicano apareció entre los mejores actores del siglo XXI que realizó el diario The New York Times.

Los críticos incluyeron a Gael García Bernal en el puesto número 25 y es el único mexicano que figura en esta lista, compartiendo el sitio con otros latinos; Sônia María Campos Braga, de Brasil y Óscar Isaac, de Guatemala.

Esta lista está integrada también por Denzel Washington, Isabelle Hupper, Daniel Day-Lewis, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Song Kang Ho, Toni Servillo, Zhao Tao, Viola Davis, Saoirse Ronan, Julianne Moore, Joaquin Phoenix, Tilda Swinton, Oscar Isaac, Michael B. Jordan, Kim Min-hee, Alfre Woodard, Willem Dafoe, Wes Studi, Rob Morgan, Catherine Deneuve, Melissa McCarthy, Mahershala Ali y Sônia Braga.

These are the 25 greatest actors of the last 20 years according to our critics, @ManohlaDargis and @aoscott. https://t.co/gCcPONvY6v

