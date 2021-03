Frida Sofía logra hablar con Alejandra Guzmán

A pesar de que Frida Sofía y Alejandra Guzmán se habían distanciado y ambas expresaron las ganas que tenían de volver a hablar por fin lo lograron.

El programa ‘Despierta América’ tuvo como invitada a Frida Sofía y la sorprendieron al llamarle por teléfono en ese instante a la rockera. Aunque ambas se mostraron un poco incómodas en principio, Ale evitaba hablar directamente con su hija, pero dijo que lo único que quería era verla feliz y que le estaba dando su espacio y su tiempo.

De inmediato la joven promesa no pudo evitar llorar al decirle a su mamá que la necesita en su vida.

View this post on Instagram

“Pues mami para ser feliz te necesito en mi vida, para ser feliz para sentirme completa, siempre te he necesitado y yo se que tu a mi también y ahí he estado, me ha dolido mucho estar tan distante y te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duelen”, expresó Frida sin poder evitar las lagrimas.