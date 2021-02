Frida Sofía responde a la reconciliación que busca Alejandra Guzmán

La semana pasada Alejandra Guzmán estuvo promocionando su nuevo sencillo “Lado oscuro” visitando distritos foros de televisión, uno de ellos ‘Despierta América’. Y durante la emisión del mismo confesó que busca una reconciliación con su hija Frida Sofía.

Finalmente Frida Sofía habló al respecto y aseguró que nunca se ha ido a ningún lado, que sigue viviendo en el mismo departamento que le regaló Alejandra. Aunque también lo agradeció y dijo que siempre la va a amar.

“Pero nunca ha ido, que encuentre la felicidad, que ojalá que un día en serio me quiera abrazar, sabe en dónde estoy, pues ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca amarme y apreciarme y demostrarles que tengo si talento o demostrarme a mi, porque si me han dado unas madrizas”, explicó.