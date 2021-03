Usuarios reportan caída de Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger

Esta mañana de viernes usuarios de las plataformas se percataron que el servicio en estas redes sociales fue interrumpido.

Inmediatamente acudieron a Twitter para reportar la falla que ocurrió aproximadamente a las 11:25 AM. De acuerdo al sitio Downdetector los reportes registraron un pico al rededor del mundo desde Nigeria, Brasil, México, Estados Unidos, Pakistán, Líbano entre otros.

Con diversos memes los usuarios de ambas aplicaciones comenzaron a burlarse de la situación. Más de 510 mil tuits sobre WhatsApp se acumularon en la plataforma. Por el momento ninguna red social ha emitido un comentario sobre la falla.

Everyone running to twitter to confirm that WhatsApp is down. #WhatsAppDownpic.twitter.com/R5Z9Ppp0PZ — THE DEVOL (@okiTwiTs) March 19, 2021

Me after sending a message on WhatsApp and it's not delivered yet #whatsappdown pic.twitter.com/6E93YBALk9 — Iqra Zafar (@IqaaZee001) March 19, 2021

WhatsApp, instagram and Facebook down… Jack I see you pic.twitter.com/rkbfvMF51p — barry (@starkiidd01) March 19, 2021

People using Instagram & WhatsApp coming on Twitter to check whether the app is down be like: #instagramdown pic.twitter.com/rWrDPnnVQs — Abhishek Tripathi (@Abhithecomic) March 19, 2021