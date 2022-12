Ferka reacciona a las declaraciones de Christian Estrada y revela las razones de su separación

Después de que Christian Estrada publicara un comunicado a través de sus redes sociales donde explicó que su detención fue considerada como arbitraria e ilegal, después de que fuera acusado de intentar quitarle su hijo a María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka.

Ante esto, la actriz, de 36 años, habló en entrevista con el programa ‘Ventaneando’, para hablar de cómo va el proceso en contra de Estrada, asegurando que actuará por las dos vías la civil y la penal. También recalcó que vivió violencia psicológica y ahora vinaria a lado del modelo, aunque negó que la haya violentado físicamente.

Pati Chapoy no dudó en cuestionarla sobre las verdaderas razones de su ruptura y Ferka aseguró que fue por un conflicto con la familia de Christian y esto empezó en el bautizo de su hijo.

“Se acabó mi relación el día del bautizo de mi hijo en la madrugada porque hubo un altercado con su madre donde ella me ofendió a mí y evidentemente me conocen, no me dejo de nadie y pues me dolió que el padre de mi hijo, mi futuro esposo, no me dio mi lugar y de ahí se desató todo”.