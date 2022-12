Christian Estrada se defiende tras criticas por polémica con Ferka

Después de la polémica entre Christian Estrada y Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, en la que la actriz lo acusó de extracción de menores el modelo se defiende de las críticas pues asegura que fue atacado y juzgado.

Fue a través de las historias breves de su cuenta verificada de Instagram donde el modelo rompió el silencio sobre el pleito legal que sostiene con la madre de su hijo.

“He intentado buscar las palabras y la situación adecuadas (…) Como padre tengo el derecho de ver a mi hijo y mi hijo, de igual manera, tiene el derecho de verme. Mi único deseo es y seguirá siendo poder convivir con mi hijo, verlo crecer y ser parte de su vida como cualquier padre. Si bien, me he perdido de muchos momentos importantes, tengo fe en que podré estar en los que vienen (…) Agradezco el apoyo que he recibido de los que han creído en mí porque me conocen más allá de lo que la gente dice, y sobre todo a Dios porque en todo momento ha estado conmigo”, se lee en el comunicado.