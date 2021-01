Eiza González comparte romántico beso con Rosamund Pike

A través de redes sociales, Eiza González apareció felicitando con una romántica foto junto a Rosamund Pike, quien es su pareja en una serie de Netflix, ‘I Care a Lot’.

La imagen muestra a Eiza González besando a la actriz y por supuesto, muchos se sorprendieron con este momento, sin embargo, aclaró que se trataba de su novia en la ficción.

“Es el cumpleaños de mi reina de Acuario. Ms Pike, te amo mujer. No me gustaría tener a nadie más que a ti como mi esposa en la pantalla. Celebra en grande por mi”, se lee al pie de la fotografía que colgó en su cuenta de Instagram.

Hace una semana, la actriz compartió una imagen junto a Pike, donde confirmó que el próximo 19 de febrero se estrenará su serie a través de Netflix.

Cabe resaltar que Eiza no solo está en espera de este proyecto si no del estreno de ‘Godzilla vs. King Kong’ una película que ha abierto debate en redes sociales, mientras tanto esta imagen está dando la vuelta al mundo.

¡Feliz cumpleaños Rosamund!

