Difunden la verdadera entrevista que le hicieron a Eiza González

Durante las últimas semanas Eiza González había dado declaraciones sobre cómo la ve el público, tras difundirse noticias falsas del espectáculo, que ha decidido no aclarar para continuar en paz con su carrera.

Pero luego de una supuesta entrevista donde habló en inglés para ‘El Gordo y la Flaca’, la actriz decidió confirmar que el programa de espectáculos ejerce bullying y acoso sobre ella y declaró que nunca dará entrevistas a medios abusivos.

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva.

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021