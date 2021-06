‘Chuponcito’ personaje que da vida el comediante José Alberto Flores, fue señalado de acoso y extorsión, y lejos de olvidar el tema, el famoso decidió hablar a su manera.

Tuvieron que pasar 42 años, para que Alberto Flores, decidiera quitarse el maquillaje y dar la car ante estas acusaciones, con el único fin de defender a su familia y enfrentarse a su ex mánager y una ex pareja, quien aseguró fue presionada para enviarle fotos íntimas.

(A partir del minuto 44:50)

“Doy la cara y es difícil hacer esto. Yo no quería que fuera así. Hay dos personas que me culpan, que me juzgan, hay medios de comunicación que juzgaron al personaje, lo etiquetaron con cosas que no iban. Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades”, declaró el comediante.