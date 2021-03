Itatí Cantoral confiesa que vivió acoso en una telenovela

La nueva invitada con el ‘Escorpión Dorado’ fue Itatí Cantoral y durante esta divertida conversación, la actriz se confesó sobre un tema muy delicado que actualmente y es el acoso.

Con sentido del humor, Itatí contó que su abusador la chantajeó con incluso sacarla de la telenovela que estaba grabando. El realizador de contenidos le preguntó a la actriz si había tenido conflictos laborales y ahí fue cuando lo confesó.

“Con los machines que luego te toca grabar en las telenovelas”, explicó Itatí, “en esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”.

Aunque no reveló la identidad del actor que la acosó, Itatí agregó que no hizo publico este acoso, porque cuando sucedió no existía la campaña “Me Too”, pero la empresa que la contrató en ese entonces tomó las medidas necesarias.

