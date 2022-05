Christian Nodal explota en contra de Belinda

Después de que la mamá de Belinda aplaudiera un insulto a Nodal, que le escribió una usuaria en la sección de comentarios de un vídeo que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, las indirectas continuaron en la plataforma.

“El mundo esta lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, se puede leer en la leyenda que compartió Belinda Schull en la misma red social, sin embargo, el cantante ya no se quedó callado.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que Christian Nodal se le fue a la yugular a Belinda y la expuso con una conversación que mantenía con ella a través de WhatsApp.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, escribió en un tuit.

En la conversación que mantenía con Belinda se aprecia que aparentemente la interprete lo bloqueó o borró ya que no aparece imagen en su contacto y tiene la fecha del 4 de febrero.

“Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? A parte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?”, se lee en el mensaje y posteriormente una despedida: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera, Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa”.

Los comentarios en la plataforma comenzaron un verdadero debate, mientras muchos criticaron que Nodal exhibiera la conversación, otros tantos mostraron su apoyo incondicional.

“Belinda no dijo NADA en contra de tí en ningún momento, filtrar conversaciones es muy BAJO. No niego que tienes un gran talento pero que bajo lo que le acabas de hacer a Beli. La mamá ni siquiera dijo nombres tampoco pero ya filtrar conversaciones privadas… Que bajo eres”, es una de las críticas que recibió Nodal.

Por su parte Belinda no ha compartido nada en sus redes sociales.

