Mamá de Belinda aplaude insulto a Christian Nodal

Aunque Belinda y Christian protagonizaron una de las parejas más populares su tórrido romance llegó a su fin en medio de especulaciones, aunque la cantante no ha comentado nada al respecto, por su parte el interprete al principio no dejó bien parada a su ex, por lo que comenzaron a atacarla, finalmente cada quien está llevando su vida enfocados en sus respectivas carreras.

Ahora ha trascendido un comentario en contra de Nodal que una seguidora realizó en una reciente publicación que realizó Belinda Schull, madre de la interprete en la que vemos a Beli en un concierto en Barcelona junto a Lola Índigo, con quien colaboró en el tema “Niña de la escuela”.

“Rompiéndola y con todo en Barcelona, soy la más feliz de estar compartiendo estos momentos tan importantes contigo y formar parte de tu carrera desde el inicio. Recuerdo cuando compusimos esta canción e hicimos el video y se convirtió en tu primer sencillo, parecería que fue ayer cuando presentaste por primera vez esta canción en vivo en el concierto fiesta en la azotea el cual produje e hicimos más de 300 fechas. Siempre estaré contigo guiándote por el camino de la música 🇲🇽 🇪🇸 Muchas gracias @lolaindigo por invitarnos”, se lee en la descripción del clip.

Se desconocen las causas de la ruptura entre Nodal y Beli, pero la mamá de la también actriz demostró que no quiere que su hija regrese con el cantante, en la sección de comentarios en la publicación que realizó la madre de la cantante fue donde dejó claro que no quiere cerca a Christian.

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, se puede leer en el comentario de la usuaria. La mamá de Belinda reaccionó con like y en un comentario usó varios emojis de manitas aplaudiendo, lo que generó toda clase de reacciones en la misma plataforma entre los usuarios.

Después de que se viralizara el comentario y la reacción de la madre de Belinda, comenzó un debate, algunos apoyaron a la cantante y su mamá, pero otros criticaron la situación. Incluso Belinda Shull decidió limitar los comentarios y esta reacción ya no aparece en la plataforma. Algunos señalan que pudo ser que la mamá de Beli no leyó bien el mensaje y después lo habría eliminado para evitar especulaciones.

Esta no es la primera ocasión que la mamá de Belinda da a conocer el desagrado que siente por Nodal, después de la ruptura mandó una indirecta: “La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”.

Belinda sorprende al posar en ajustado traje de baño