Chloë Grace Moretz confesó que un meme viral la dejó lidiando con la ansiedad

Por primera vez, Chloë Grace Moretz habla de cómo se sintió después de que un meme con una foto alterada que la compara con el personaje de Family Guy se viralizara en redes sociales.

La actriz confesó que este meme en el que se burlaron de su apariencia la convirtió en una reclusa con ansiedad, pues se alejo del ojo público y lidió con su salud mental.

Fue durante una entrevista con la revista Hunger donde explicó que por esta broma en Internet donde alteraron su imagen sufri dismorfia corporal.

“Solo recuerdo estar sentada allí y pensar: ‘Mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram”, expresó a la publicación.

La imagen que se viralizo de Chloë Grace Moretz llevando una pizza a un hotel junto al personaje de dibujos animados Legs Go All the Way Up Griffin.

“Esta foto fue manipulada en un personaje de Family Guy con las piernas largas y el torso corto, y fue uno de los memes más difundidos en ese momento”, dijo la actriz sobre este meme que apareció apareció 2016.

“Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de superar para mí. [Pude] tener tantas experiencias que la gente no fotografió, pero al mismo tiempo, me puso muy ansiosa cuando me fotografiaron”. Mi ritmo cardíaco aumentaría y yo hiperventilaría.

“Creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en este mundo, se extrapola por los problemas de las redes sociales. Es un dolor de cabeza. Decir que estos últimos dos años han sido transformadores es una subestimación, por decir lo menos”, dijo Moretz.

