Martha Higareda cautiva con bikinazo de impacto

La actriz sorprendió a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotografías de sus recientes vacaciones, en la que una colorida fotografía usando bikini de infarto, logró cautivar a sus seguidores.

Martha Higareda se ha caracterizado por mantener su esbelta figura y aunque ha confesado que no le gusta hacer ejercicio, realiza algunas rutinas para estar en forma.

“Había estado filmando @monarchonfox en Atlanta y después me fui a filmar #fugadereinas a México. No me había tomado un tiempo de vacaciones. Así que fuimos a uno de mis lugares favoritos del mundo #Maui Con el plan de tener No plan, @lewishowes y yo, nos dejamos llevar diciendo que si a todas las aventuras que vinieran”, escribió en la descripción de la publicación que acumula más de 233 mil reacciones.

“Nadamos en cascadas. Cenamos bajo las estrellas con @beardybrandon y su familia @kiawe_outdoor con @shugood y su familia, caminamos por la playa, nadamos en cascadas, cantamos canciones y la aventura nos llevo a convivir con nuevos amigos en the ultimate man cave Tenía tiempo que no reía tanto y miren que yo me rio mucho. Ha sido una gran experiencia viajar sin planes y dejarse llevar por lo que vaya saliendo en el camino!”, agregó la actriz en la publicación.

