Brad Pitt confiesa que tuvo que superar adicciones tras su divorcio

Sin duda alguna, Brad Pitt y Angelina Jolie se han convertido en una de las parejas más mediáticas y su separación sorprendió al mundo entero, aunque los famosos han sido muy reservados con los motivos de su divorcio recientemente el actor reveló que tocó fondo.

En una reciente entrevista con la revista GQ, Brad confesó que tuvo que enfrentarse a problemas de adicciones después de su divorcio con Angelina Jolie.

Tras un largo proceso de sanación, Brad Pitt pudo hablar por fin de la depresión que vivió y compartió algunas reflexiones sobre esos momentos tan difíciles que vivió después de su divorcio y cómo fue que pudo recuperar su estabilidad emocional.

“Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia”, expresó Pitt.