Lis Vega explica las razones por las que cerró su OnlyFans

A su regreso en México, Lis Vega sorprendió no solo por volver a la televisión mexicana, sino por su radical cambio físico, desde entonces había ofrecido varias entrevistas donde habló de su éxito en Only Fans, sin embargo, decidió cerrar ese ciclo.

En una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la cubana habló de la difícil situación económica a la que se enfrentó de manera previa a la pandemia, donde se refugió en las redes sociales para sobrevivir, sus fuentes de ingreso fueron gracias a la promoción de productos y contenido erótico.

Desde el pasado mes de mayo la revista TVNotas dio a conocer que la vedette había cerrado su cuenta de OnlyFans y fue en esta entrevista en la que Lis Vega reveló cuál es la razón por la que decidió cerrar esta cuenta.

“Cerré mi cuenta de OnlyFans porque ya se había vuelto algo muy fuerte, pues ya se estaban pasando de la raya con peticiones que solo podían hacer actrices porno”, detalló Lis Vega y agregó “por supuesto que se gana mucho dinero, lógicamente, si entras en el juego de lo más fuerte, pero para mí OnlyFans era solo el dos por ciento de lo que hago como artista: bailo, actúo, canto y produzco”.

En la entrevista que ofreció recientemente con Mara Patricia Catañeda, confirmó que cerró su cuenta dando detalles de cómo fue que comenzó a realizar este tipo de contenido.

“Le puse Penélope porque cuando estoy en la intimidad ni siquiera hago la mitad de las cosas que puedo hacer frente a una cámara. Es un personaje, sacas todo lo sensual y lo erótico. Me fue muy bien, 11 mil dólares gané el primer mes, no se me olvida nunca, creo que con 4 fotos al mes. Pero al otro mes ya eran 10, al otro mes eran 6 y empezó a bajar, y me pedían más, y eso ya era otra cosa. De 300 que entraron ya después tenía 50”, contó a partir del minuto 25:22 del siguiente video.

