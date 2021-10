Bárbara Mori presume mini cinturita usando ombliguera

Sin duda alguna, Bárbara Mori es una de las mujeres del mundo del espectáculo que goza de una singular belleza natural. Aunque sabe perfectamente eso, siempre manda poderosos mensajes a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Y en su más reciente publicación mandó un mensaje de amor propio donde empatizó con sus fans y al mismo tiempo derrochó su belleza en una postal en la que aparece usando una ombliguera transparente color blanca.

“Después de años de búsqueda incesante, un día descubrí que la herramienta más poderosa para vencer las crueldades de este mundo, es el amor propio. Cuando descubres la belleza que habita dentro de cada uno de nosotros, logras sanar las heridas y entonces con ello abres paso al amor”, escribió en el pie de foto.

La publicación con dos fotografías ya acumula más de 221 mil reacciones en la plataforma y recibió más de 2 mil 600 mensajes halagando su belleza en la sección de comentarios de la misma publicación.

El mensaje se Bárbara continuó: “A partir del amor, todo cambia, cambia la forma en la que nos miramos a nosotros mismos, aprendemos a ser pacientes con nuestro propio proceso y dejamos de juzgarnos. El amor propio también nos ayuda a relacionarnos diferente, a respetar nuestras decisiones y no pasar por encima de ellas con tal de quedar bien con los demás”.

“Descubres que ya no tienes esa necesidad de quedar bien con nadie. Muchas veces en la vida dije que si por no quedar mal, por no ser rechazada, por ser aceptada, cuando en realidad mi ser interior no quería. El amor propio me mostró que no tengo la necesidad de ser aceptada por nadie si me acepto yo, tal como soy”, siguió el mensaje de la famosa actriz.

“El rechazo dejó de ser una amenaza y aprendí a expresar mi verdad, siendo fiel a mi misma. Entonces descubrí que detrás de cada experiencia de vida, por más dura que esta sea, hay una lección que aprender y solo si estamos despiertos y somos conscientes, logramos verla. Que tengas un hermoso día”, finalizó Bárbara.

