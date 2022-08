Bailarín al que le cayó pantalla gigante podría quedar parapléjico

Después de que se diera a conocer el accidente ocurrido la semana pasada en la que una pantalla gigante cayó encima de los bailarines de la agrupación Mirror en Hong Kong, poco a poco se han dado detalles sobre los lesionados.

Se sabe que tres bailarines fueron heridos de gravedad durante el concierto de Mirror por la pantalla que se desprendió el pasado jueves y fueron trasladados a un hospital, sin embargo, el estado de uno de ellos es crítico.

De acuerdo a los reportes de medios locales uno de los bailarines, identificado como Mo Lee Kai-yin, joven de 27 años, aun está en terapia intensiva pues su condición es grave y los pronósticos indican que podría quedar paralítico por el fuerte impacto de la pantalla sobre su cuerpo.

The horrifying moment a large screen fell on dancers during a concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people. pic.twitter.com/GBlYq7zqis

Mientras que otro de los bailarines Chang Tsz-fung, de 29 años, ya fue dado de alta. Según el diario South China Morning Post, los médicos están luchando contra todo pronostico agotando los recursos y lograr que el bailarín pueda volver a caminar.

El diagnóstico otorgado por el hospital es que el impacto de la pantalla le dislocó la tercera y cuarta sección de las cervicales, lo cual le ocasionará una incapacidad para mover piernas y brazos, pero eso no es todo órganos internos como los pulmones también se encuentran en condiciones delicadas, sumado al impacto en la cabeza ya que el objeto cayó de forma transversal en ella.

Se dio a conocer que inmediatamente fue ingresado a quirófano para realizar una cirugía de vertebras, el viernes nuevamente fue intervenido durante ocho horas, aunque los médicos lograron estabilizar su columna no hay indicios de mejoría.

Dancers get quite a physical workout and injuries sometimes happen, but not like this. A huge video screen crashed down onto a stage hitting dancer Mo Lee Kai-yin and rolling backward hitting another dancer, Chang Tsz-fung. The first dancer may be paralyzed from his neck down. pic.twitter.com/cBCTN8VhJo

— Michael Fullam (@Michael_Fullam) July 31, 2022