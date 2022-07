Pantalla gigante cae en medio del escenario sobre tres bailarines de la banda ‘K-Pop’ Mirror

Este jueves se ha viralizado el impactante momento en el que una pantalla gigante cayó sobre unos bailarines de la banda de k-pop Mirror durante concierto en Hong Kong.

Los hechos ocurrieron en el Coliseo de Hong Kong, de acuerdo a los primeros informes al menos cinco personas resultaron heridas, uno de los bailarines, identificado como Momo.Iky, fue el que recibió el mayor impacto y está en cuidados intensivos.

Además detallaron que ninguno de los 12 miembros de la boy band resultó herido, pero a tres personas las trasladaron al Hospital Queen Elizabeth donde recibieron tratamiento, un segundo artista se encuentra en condición estable, informó el hospital.

A través de las redes sociales ya circulan varios videos del momento exacto en el que la pantalla gigante cae sobre los bailarines, por su parte, organizaciones benéficas otorgaron asistencia a las 10 mil personas que asistieron al concierto y resultaron traumatizadas por el impactante momento.

The horrifying moment a large screen fell on dancers during a concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum, injuring multiple people. pic.twitter.com/GBlYq7zqis

— Akpraise (@AkpraiseMedia) July 29, 2022