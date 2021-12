¿Cómo manejan ausencia de Samantha Jones en ‘And Just Like That’?

¡Por fin! Este jueves se llevó a cabo el estreno de reboot de ‘Sex and the City’ y es en el primer capítulo de la serie ‘And Just Like That’ donde las chicas explican la ausencia de Samantha Jones.

Una de las protagonistas más queridas en la serie Sex and the City, no aparecería en el reboot, algo que los fans no han podido pasar desapercibo.

¿Por qué Kim Cattrall ya no interpreta a Samantha Jones?

Si bien se sabe parte de la historia, hace tiempo, Kim Cattral, quien interpreta a la querida Samantha, aseguró que no volvería a trabajar en otro proyecto que tuviera que ver con ‘Sex and the City’.

Lo anterior debido a que en los últimos momentos de la serie, Kim tuvo varios problemas y disgustos con Sara Jessica Parker (Carrie).

Además, Kim Catrall alguna vez declaró que en los sets de grabación siempre había un ‘ambiente tóxico’.

