Reportan el fallecimiento de actor de ‘Sex and the City’

Hace unas horas reportaron que el actor Willie Garson quien saltó a la fama por su papel de Stanford Blatch en ‘Sex and the City’, murió a los 57 años, junto a su familia y luego de enfrentar un dura batalla contra el cáncer del páncreas.

La información fue confirmada a través de People y TMZ, esto luego de que el actor Titus Welliver diera a conocer la noticia que fue devastadora para los seguidores de su personaje.

Su único hijo, Nathen, utilizó sus redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje que se ha viralizado en las redes, y donde ha recibido todas las muestras de cariño por este momento.

Pese a que participó exitosamente en ‘Sex and the City’, tuvo múltiples trabajos en la pantalla durante los años 80, sin embargo, seguidores de la serie siempre lo recordarán como el querido mejor amigo de Carrie Bradshaw, Stanford Blatch.

Cynthia Nixon, David Eigenber, Mario Cantone, quien dio vida a Anthony Marentino, personaje con el que Stanford, se casó, Kim Cattrall, Chris Noth, fueron los actores de ‘Sex and the City’ que han enviado sus condolencias y han confirmado que siempre fue un hombre honorable y muy querido por todos.

Willie …the kindest most beautiful beautiful man. There are none better. Sleep well my friend. You will always be remembered pic.twitter.com/pikD19hqQP

So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021