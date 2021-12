Reportan recaída de salud de Vicente Fernández

Las complicaciones en el estado de salud de Vicente Fernández siguen dando de qué hablar; en las últimas horas ha trascendido que el cantante sufrió una nueva recaída, por falla pulmonar.

Este jueves en el matutino Venga la Alegría, se reveló una posible información con respecto a que uno de los pulmones de El Charro de Huentitán presentó fallas, noticia que El Potrillo no refutó en la entrevista que brindó en las últimas horas.

“Me preocupa que Alejandro Fernández no haya desmentido este rumor, este trascendido, de que no la está pasando bien. Sabemos que regresó a terapia intensiva, que hay una situación pulmonar que no está terminando de ceder. Al parecer, esto está empeorando todo”, comentó el conductor Ricardo Cásares.

“Alejandro dice: ‘No tengo nada que decirte’, cuando la familia siempre había desmentido los trascendidos. Por eso me sorprende (…) esa parte se la guardó y cuando se ha dicho algo de la salud de su familia que no es verdad, lo primero que se dice es ‘no es cierto, son tonterías, son mentiras'”, añadió el conductor.