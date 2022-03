Ángela Aguilar recibió mil 500 flores de famoso cantante

En una reciente entrevista para promocionar su gira ‘Mexicana Enamorada Tour 2022’, que comienza este viernes 17 de marzo, Ángela Aguilar contestó a preguntas de sus fanáticos y reveló que hace poco recibió flores por parte de un famoso cantante.

Fue este miércoles que la interprete confesó a Eduardo Sotelo conductor del programa ‘El Show de Piolín’, que le llegaron cerca de mil 500 flores en su hotel y en uno de sus últimos shows, de la misma persona, mientras hacía esta confesión, Ángela Aguilar se puso muy nerviosa.

“No puedo decirte, pero fue hace poquito y me encantaron, es que sabes qué, yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir y entonces, si me quieres regalar algo, que sea una carta o algo así. Pero esta vez si las acepté y fueron como mil 500 rosas que llegaron a mi hotel y a mi show y fue como, ok las aceptó”, expresó Ángela.