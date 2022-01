Adamari López da positivo a COVID-19

La presentadora del programa ‘Hoy Día’ dio a conocer que ha dado positiva a COVID-19.

Fue a través de sus historias breves de Instagram que Adamari López confirmó que tiene coronavirus, después de que se ausentara del programa, la conductora decidió mandar un saludo a sus seguidores, quienes han estado preocupados por ella.

“Desde hace unos días me he sentido un poquito malita, pensé que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de covid y el resultado ha salido positivo, voy a estar cuidándome y pues alejada unos días, hasta que entienda que el resultado es negativo”, expresó en sus historias.