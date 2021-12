Adamari López reacciona a críticas por promover dieta para bajar de peso

Aunque Adamari López se mantenía lejos de la polémica su reciente cambio físico llamó la atención de la audiencia, sobre todo porque la cantante Olga Tañón aseguró que la conductora se sometió a una operación de balón gástrico para perder peso.

Sin embargo, Admari López ha manifestado desde que comenzó esta pérdida de peso, que ha sido gracias a un régimen especial de adelgazamiento.

Recientemente, la puertorriqueña compartió un vídeo a través de su cuenta verificada de Instagram, donde Amari promocionó este programa de pérdida de peso, llamada Weight Watchers con un vídeo donde asegura que desde que cambió su estilo de vida puede darse algunos antojitos.

Después de que publicara el vídeo, sus seguidores comenzaron a atacarla asegurando que estaba engañando a la gente, sobre todo por lo que dijo la cantante Tañón.

“Ada piensa en las personas que te creen con ejerció no se rebaja”, “Se compra antes o después de la manga gastrica”, “Cada quien con su cuento pero no me parece q engañe a la gente diciendo un sistema de adelgazamiento que ella no hizo para diminuir de talla”, son algunas de las críticas que recibió Adamari tras publicar el clip.