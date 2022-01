Kristen Dunst quiere volver a interpretar a Mary Jane Watson

Después del maravilloso éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’ y con la posibilidad infinita de multiversos para el MCU, la actriz, Kristen Dunst famosa por su papel en la primera trilogía de Sam Raimi.

Recientemente, Kirsten Dunst manifestó su disposición para retomar a Mary Jane Watson para alguna película de Spidey.

Fue para una entrevista con la revista People donde afirmó que estaría encantada de volver a interpretar a su personaje, aseguró que está totalmente disponible para ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel, después de las posibilidades que abrió la última película.

¿Qué dijo Kristen Dunst?

“Claro que sí. Me lo han preguntado un par de veces. Es obvio. Esa fue una gran parte de mi carrera y de mi vida”, aseguró la actriz ante los cuestionamientos sobre su personaje, sobre todo por lo que el ‘Spider-Man’ de Tobey Maguire manifestó en la película sobre su relación con Mary Jane siguen juntos.

Incluso durante la entrevista, Kristen Dunst bromeó con una MJ más madura.

En tanto eso deja una posibilidad, lo que es un hecho es que Marvel tiene preparado el estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘, cinta dirigida por Sam Raimi, misma que relata las consecuencias de alterar la estructura del multiverso en la que el personaje de Benedict Cumberbatch tendrá la ayuda de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata.

