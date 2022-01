Aislinn Derbez presume abdomen de infarto en ajustados leggins

La hija de Eugenio Derbez se caracteriza por su honestidad en redes sociales y recientemente decidió hablar sobre su secreto para mantener cuerpazo de infarto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Aislinn Derbez confesó que aunque no le gusta hacer ejercicio ha sido lo más importante para mantenerse saludable y no solo por su imagen.

“Mi relación con el ejercicio nunca fue la mas disciplinada. Es de las cosas que más trabajo me cuestan en la vida y antes pensaba que sólo servía para “tener buen cuerpo” y salía peor pues cuando no se cumplían mis expectativas dejaba de hacerlo. Apenas hace poco me di cuenta de lo mucho que el ejercicio mejoraba mi salud mental y dejó de ser una opción de hacerlo sólo para “verme bien” y se convirtió en un aliado importantísimo en mi vida”, escribió en la postal donde aparece luciendo cintura de infarto.