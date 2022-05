Guardaespaldas de Johnny Depp asegura que Amber Heard le dio un puñetazo en la cara

De manera previa a la jornada del juicio que inició esta semana se dio a conocer que Amber Heard despidió a su equipo de relaciones públicas, esto también justo antes de su turno para testificar.

Según el diario estadounidense The New York Post, la actriz decidió cambiar a su equipo de relaciones públicas porque la cobertura mediática ha sido tan desafortunada, que los titulares que han sido publicados no la han beneficiado absolutamente.

La firma de relaciones públicas de crisis Precision Strategies es la que decidió despedir Amber, ahora su nuevo equipo es la firma de consultoría Shane Communications, dirigida por el director ejecutivo David Shane, el cual ha trabajado en contra de Depp.

Este inicio de semana, testificó Travis McGivern, guardaespaldas de Johnny Depp quien ya trabajaba con el actor durante su matrimonio con Amber Heard y aseguró que la actriz le dio un puñetazo a su ex esposo justo en la cara, frente a él.

“Sentí que era hora de sacar al Sr. Depp de la situación, así que me interpuse entre la Srta. Heard y el Sr. Depp, diciéndole que nos íbamos y que ya no dependía de él. En ese momento, por el rabillo del ojo, vi un puño y un brazo cruzar mi hombro derecho y escuché y vi un puño cerrado tocar al Sr. Depp en el lado izquierdo de su cara. Ese fue el puño de la señorita Heard, el puño de Amber Heard”, señaló McGivern.

También indicó que la reacción de Johnny fue de shock, al salir del lugar, el actor estaba muy enojado y señaló el moretón rojo que ya se le había hecho en el lado izquierdo del rostro, le dijo “esto es tu culpa”. McGivern mencionó que jamás vio heridas o marcas de violencia en Amber Heard; señaló que sus discusiones estaba repletas de insultos incluso Travis se volvió blanco de la ira de Amber en algunas ocasiones.

Otro de los testimonios de este lunes fue Jack Whigham, representarte de Johnny Depp para acuerdos cinematográficos, quien testificó que el actor comenzó a perder el trabajo después del artículo de opinión de Amber Heard de 2018.

“Con respecto a Johnny, fue catastrófico porque provenía de un relato en primera persona, no era de un periodista o de alguien que observaba, era de alguien que decía: ‘Esto me pasó a mí'”, dijo Whigham.

El último de los testimonios en testificar fue Richard Marks, quien aseguró que la carrera de Johnny Depp dañada por el artículo de opinión de Amber Heard. El abogado se identificó como testigo experto en el juicio y dijo que antes de formar su opinión sobre el artículo de opinión, revisó una cantidad “voluminosa” de documentos.

“Mi opinión general es que el artículo de opinión dañó al Sr. Depp. Creó una situación de cancelación, por así decirlo”, dijo Marks. “Perjudicó su reputación y su capacidad para conseguir trabajo en la industria de Hollywood”, señaló.

Cabe resaltar que este último testimonio fue interrumpido por los abogados de Amber Heard, quienes lo desesperaron y este contestó con otra pregunta sobre el artículo de Amber Heard. El juicio continuara este martes.

Abogados de Amber Heard quedan mal durante juicio