Santa Fe Klan cae del escenario al quererse aventar a su público durante concierto

El rapero de 22 años sufrió una aparatosa caída del escenario cuando intento que los cargaran sus fanáticos durante uno de sus conciertos. A través de las redes sociales están circulando algunos videos del momento exacto en el que Santa Fe Klan decidió aventarse hacia el público.

De acuerdo a la información que circula acompañada de los clips, el incidente ocurrió el pasado 24 de julio en la Feria de Rosarito en Tijuana, Baja California.

Mientras ofrecía su concierto anunció a los presentes que deseaba aventarse con una advertencia: “Pero me van a agarrar, ¿eh?”; se alcanza a escuchar en uno de los videos difundidos, aunque él intentaba lanzarse al público los integrantes de su equipo evitaban este salto abrazándolo en varias ocasiones ya que la distancia entre el escenario y la gente era muy grande.

Finalmente, después de fingir que seguiría con el espectáculo logró esquivar a sus compañeros pero uno de sus integrantes lo jaló y lo hizo caer en un espacio donde no había fanáticos. Tras el incidente y un corte en el clip se puede ver Angel Jair Quezada Jasso repuesto en otra zona del escenario.

“Se pasaron de verg*, perros, ¿Pa’ qué chin*aos me agarran, si ya les había dicho que me iba a aventar?”, reclamó a su equipo con el micrófono, afortunadamente el rapero no sufrió lesiones.

Este es otro de los clips que circulan donde se pedía la caída desde una zona más cercana al escenario.

