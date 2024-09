Madre arrestada en Disneyland frente a sus hijas: La verdad detrás del video viral

En los últimos días, un video ha conmocionado a las redes sociales. En él, se ve a Jessenia Díaz, una madre de 26 años, siendo arrestada en el parque temático Disney California Adventure Park frente a sus dos pequeñas hijas, quienes lloraban y pedían ayuda mientras la escena se desarrollaba. El momento fue capturado en video y ha generado un intenso debate entre los usuarios de redes sociales.

El incidente tuvo lugar el pasado 24 de septiembre, cuando agentes de seguridad del parque detuvieron a Díaz tras sospechar que intentaba ingresar a sus hijas al parque sin pagar las entradas correspondientes. Aunque Disneyland permite que los niños menores de tres años entren de manera gratuita acompañados de un adulto que pague su boleto, las autoridades señalan que las hijas de Díaz ya habrían superado esa edad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Anaheim, la madre fue arrestada y citada por obstruir a un oficial y negarse a proporcionar identificación. Según los reportes, al ser interrogada por la edad de sus hijas, Díaz no respondió y continuó su camino dentro del parque, lo que desencadenó la intervención de la seguridad del lugar y de la policía.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a Díaz esposada, caminando escoltada por varios oficiales mientras sus hijas la siguen llorando. Un detalle que llamó la atención de los usuarios fue que uno de los oficiales llevaba una carriola en la que iban las niñas momentos antes del arresto. Las críticas hacia Díaz no tardaron en aparecer, y muchos señalaron su comportamiento como irresponsable.

Sin embargo, la madre ha roto el silencio a través de dos publicaciones en su cuenta de TikTok, donde defendió su versión de los hechos. En una de ellas, escribió: “La peor manera de terminar el mes. Afortunadamente, mis hijas están a salvo”, acompañando el texto con un video de las niñas en un carrusel. En su segundo video, Díaz expresó su frustración ante la situación: “Las redes sociales apestan a odio y mentiras”, adelantando que planea contar su verdad sobre lo sucedido.

According to Anaheim Police the woman who was arrested at Disneyland yesterday allegedly tried to pass her children off as under 2 years old. pic.twitter.com/LKY2l6AHXa

— Matt Desmond (@DisneyScoopGuy) September 25, 2024