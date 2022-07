Andrés García explota de nuevo con Roberto Palazuelos

Una vez más Roberto Palazuelos y Andrés García protagonizan una riña mediática, en la que hubo amenazas y un duelo para un enfrentamiento frente a frente al estilo del viejo oeste.

En una reciente entrevista que ofreció el primer actor, Andrés García al programa ‘Al rojo vivo’, aseguró que ‘El Diamante Negro’ le mandó unas amenazas, en las que le prometió que lo iba a arruinar, razón por la que está muy molesto.

“Este cabrón me mandó a amenazar a través de un hijo mío de que me iba a arruinar y que me iba a convertir en un muerto de hambre, no se en que se basa y que me iba a quedar sin trabajo y mi familia también, ni con qué comer”, expresó Andrés y agregó retándolo el 15 de septiembre a un duelo de balazos.

Ante los dichos por Andrés, el ‘Diamante Negro’ fue cuestionado por la prensa y aseguró que se alejó de Andrés porque el actor le dijo que lo cuidaba de más.

“Yo me sentí insultado y me abrí respetuosamente, yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él. Yo los llamé esta mañana a todos y me dicen no Robert, yo no he dicho nada, ni he hablado de nada, no sé de dónde saca eso, ni quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tienen sin cuidado”, expresó Roberto agregando que no entiende de dónde viene ese odio.

Roberto agregó que siempre lo ha apoyado y se queda con todo el cariño que le tuvo, finalmente se enojó al ser cuestionado por el suúesto duelo a balazos al que lo retó el actor y dijo que no están en el viejo oeste para hacer eso.

Andrés García vuelve a enfurecer con Roberto Palazuelos