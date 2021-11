“Influencer” de China se suicida en una transmisión en vivo

Una joven “influencer” de China, conocida como Luo Xiao Mao Z, decidió quitarse la vida mientras estaba transmitiendo en vivo dentro de la aplicación Douyin, una muy parecida a TikTok.

Mientras grababa, la joven narró a los espectadores que llevaba un largo tiempo teniendo pensamiento de depresión y de suicidio antes de tomar la decisión. Así que tomó un frasco de pesticida y comenzó a beberlo mientras aún estaba transmitiendo en vivo. Su fallecimiento fue conformado poco tiempo después de que una ambulancia llegara a su apartamento.

