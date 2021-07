Viralizan vídeos de peleas que ha tenido Pablo Montero con su ex

A través de ‘Ventaneando’ se dio a conocer un vídeo donde Pablo Montero discute con su ex esposa, Carolina Van Wielink, por el comedor de la casa. Pero luego de esto, se han viralizado nuevos vídeos donde la ex pareja discute frente a sus hijas por no permitirse una convivencia con el cantante.

Estos vídeos fueron dados a conocer por ‘De Primera Mano’, donde Pablo asegura que su ex le está haciendo daño psicológico a sus hijas como parte de una venganza sin sentido.

“Me impide ver a las niñas y les está haciendo un daño psicológico y emocional porque les está negando su derecho y el mío. Están escondiéndolas, negadlas, yo voy a luchar y seguiré haciéndolo porque son mis hijas”, declaró Pablo al programa, al difundir vídeos donde Carolina niega a su hija mayor hablar con su papá.

Asimismo dio a conocer que cada fin de semana, acude en compañía de una notaria para que sea testigo de lo que está sucediendo a su alrededor de sus visitas, presenciando las discusiones de la ex pareja.

Pablo aseguró que su ex mantiene otra relación, que aparentemente ha sido factor negativo en la relación de Carolina con sus hijas y espera que pronto todo se solucione en favor de las menores, quienes han sido privadas de mantener una relación con él y despojadas de los regalos que ha hecho el cantante.

“Le pregunté a las niñas porque no estaban en el iPad, porque todas las noches se despiden de mí, hablamos de eso, sale la mamá y le dice a las niñas que se metieran a la casa y ellas no querían meterse, querían estar conmigo, se me hace una bajeza que les esconda las computadoras y les diga que yo las robé, cuando tengo los recibos”, agregó el cantante.

Supuestamente todo este comportamiento se debe a que Pablo no ha dado completa la pensión alimenticia, ya que debido a la pandemia sus ingresos se vieron afectados y las autoridades aparentemente autorizaron esto.

