Tefi Valenzuela responde a críticas, tras la liberación de Eleazar

Luego de la liberación de Eleazar Gómez, muchas mujeres han insultado en redes sociales a Tefi Valenzuela, aparentemente porque habría aceptado más de 400 mil por parte del actor y le habría otorgado el perdón.

Un juez habría ordenado la libertad condicional del actor, la reparación del daño, terapias y disculpas públicas, sin embargo, Tefi ha sido atacada por esto.

“No he recibido ni un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez, tampoco he otorgado el perdón. No sé en que momento, pase de ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad”, inició su vídeo.