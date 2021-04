Niño muere en parque turístico, tras ser succionado por filtro de agua

En las últimas horas ha trascendido la muerte de un niño de 13 años, quien estaba disfrutando de unas vacaciones en familia en el parque turístico Xenxes del Grupo Xcaret.

La familia estaba en un río artificial del parque, cuando un sistema de filtración que estaba destapado, succionó la pierna del menor, su padre, Miguel Luna, pudo rescatarlo y llevarlo con vida al hospital, pero falleció.

Han resaltado en algunos medios, que el parque no contaba con tanques de oxígeno y no estaban preparados para algún accidente de este tipo, sin embargo, su padre quien es médico, decidió darle respiración de boca en boca, para salvar la vida de su hijo.

También han resaltado que el médico y padre del menor intentó trasladarlo a la Ciudad de México, pero no lo dejaron.

“No sé imaginan lo que tardaron en darme el cuerpo de mi hijo, no me lo quería entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cuál fue muy condicionado por los asesores jurídicos del Grupo Xcaret”, señaló Miguel Luna, quien resaltó que no pudo pagar la cuenta del hospital, como una forma de silenciar el caso.