Stephanie Salas podría demandar a Luis Miguel

Hace unos días, Michelle Salas alzó la voz contra la forma en la que fue retratada en ‘Luis Miguel La Serie’, y por supuesto, hasta ahora la producción no ha dado declaraciones, sin embargo, Stephanie Salas habló sobre este tema.

La actriz y cantante, confirmó que apoya totalmente a su hija mayor y en entrevista para algunos programas de espectáculos, aseguró que está viendo la manera en emprender una demanda contra la serie o contra el cantante.

“No nos esperábamos algo así y, de repente, estamos hablando y discutiendo este tema aunque no hubiéramos querido, aquí estamos. Nos manifestamos el día de ayer con esta inconformidad, pero cada quien sigue su vida”, confirmó.

Stephanie está analizando la forma de alzar la voz legalmente y por supuesto , verá como continúan las cosas con el cantante, “Al contrario, estamos viendo cómo se dan las cosas alrededor de esta situación y si vale la pena, y si conviene. Porque también hay que entender que cuando hay una producción detrás de muchos factores que la amparan”.

Aunque todavía no sabe si emprenderá acciones legales contra el cantante, confirmó que si Michelle Salas desea demandar a la producción, sin duda también apoyará esta decisión.

“Lejos de hacer un rollo innecesario, queremos ver hacia dónde desemboca todo esto (…) Le doy un voto de confianza a que gane el bien y no tener que entrar ahorita, en una situación innecesaria”, resaltó.

Ha destacado que a pesar de no querer entrar en polémicas familiares y desea lo mejor, solo espera que no vuelvan a utilizar a su hija para contar una historia que no sucedió.

“A mí me fue bien, porque cuentan una historia de Pinocho, cuentan una historia fantástica de Cenicienta, de todos felices y la música, cuando no necesariamente fueron así las cosas. Es importante reconocer que, cuando empieza la serie dice: ‘Todo esto es ficción’, sin embargo, al incluir escenas innecesarias, pues sí creo que ya uno tiene que alzar la voz”.

Hasta ahora no ha confirmado si emprenderá una demanda o no contra el cantante, quien ha perdido comunicación con todos sus hijos y por supuesto, no ha logrado mantener una relación cercana con prácticamente ninguno de sus seres queridos.

https://www.instagram.com/p/COgldTKpiS3/

