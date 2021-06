Zack Snyder podría hacer una película de ‘Dragon Ball Z’

Zack Snyder se ha convertido en uno de los directores favoritos del momento, luego de su ‘Snyder Cut’ y ‘Army of the Dead’, recientemente ha confirmado que quiere dirigir una película de ‘Dragon Ball Z’.

Por medio de una entrevista con el youtuber Tyrone Magnus, el director aseguró que desea hacer una película de ‘Dragon Ball’ y espera que le den la oportunidad para hacerlo.

Snyder mencionó la posibilidad de dirigir un live-action en este mundo de anime, ya que su hijo es gran amante de la historia, sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento.

Mientras tanto, Snyder está trabajando en una serie de anime de ‘Army of the Dead’, donde pretende contar varias historias donde no estará a cargo de la dirección, pero sí de la producción de este proyecto.

Snyder podría encajar en este proyecto, si así sucediera, pero aún es una teoría que podría confirmarse en unos meses o años, cuando regrese un nuevo filme de ‘Dragon Ball Z’.

¡Qué emoción!

