Sarah Jessica Parker rompe el silencio, tras la muerte de Willie Garson

Sarah Jessica Parker era la única actriz de ‘Sex and the City’ que no había dado declaraciones respecto a la muerte de Willie Garson, quien interpretaba al mejor amigo de Carrie Bradshaw.

Pero luego de un momento, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para dar una declaración y lanzar un emotivo mensaje dedicado a su mejor amigo en la vida real.

“Ha sido insoportable. A veces, el silencio es una declaración. De la gravedad, la angustia. La magnitud de la pérdida de una amistad de más de 30 años. Una verdadera amistad que permitió secretos, aventuras, una familia profesional compartida, conciertos, viajes por carretera, comidas, llamadas telefónicas nocturnas, una devoción mutua a la paternidad y todas las angustias y alegrías”, se lee en parte del mensaje.

La actriz señala que su amistad era muy parecida a la que tenía Stanford y Carrie, pero con Willie y ella, y sin duda extrañará todo lo que los unía.

“Tu ausencia es un cráter que llenaré con la bendición de estos recuerdos y todos los que aún están en recovecos por salir a la superficie. Mi amor y mis más sentido pésame y condolencias para ti querido, Nathen. Eras y eres la luz de la vida de Willie y su mayor logro fue ser tu papá. Estas fueron sus últimas palabras para mí: ‘Grandes brazaletes por todas partes’ Sí. Buena suerte, Willie Garson”, escribió al pie de las imágenes.

Pese a que al inicio fue criticada por no lanzar un mensaje tras conocerse la muerte de su amigo, más tarde, estas emotivas palabras confirmaron que Sarah estaba completamente destrozada por la partida de un gran amigo.

