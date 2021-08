Encuentran sustituta de Samantha en ‘Sex and the City’

El ‘reboot’ de ‘Sex and the City’, ‘Just Like That‘, está grabándose en Nueva York y aunque Kim Cattral no estará como Samantha Jones, han confirmado que ya encontraron a la nueva sustituta de esta emblemática mujer.

Recientemente Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon compartieron una imagen junto a Nicole Ari Parker, quien sería la nueva integrante del grupo de amigas que conquistó una vez en Nueva York.

“Todo maravilloso. Cantaría canciones de amor de los 70 con este trío hasta bien entrada la noche. Nos vemos mañana, chicas”, escribió al pie de la fotografía que generó más de 500 mil ‘me gustas’.

Hasta ahora se desconoce cuál será el personaje de Nicole dentro del ‘reboot’, solo se ha confirmado que tendrá tres hijos, y llevará por nombre ‘Lisa’. Pero muchos seguidores de la serie, han mostrado su inconformidad sobre esta participación.

Pese a que emociona el regreso de nuestros personajes favoritos, seguidores de ‘Sex and the City’ no conocerán a los nuevos personajes hasta que llegue la serie a finales de este año a través de HBO Max.

¡Cómo Samantha, ninguna!

