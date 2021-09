Recientemente se viralizó el vídeo de un programa en Estados Unidos conocido como ‘The View’, donde dos conductoras son expulsadas luego de dar positivo a COVID-19, seguidores aseguraron que fue un momento incómodo para todos los presentes.

Aparentemente la producción decidió tomar esta decisión de último minuto, ya que Kamala Harris, vicepresidenta del país estaba dentro de las instalaciones para ser entrevistada y decidieron evitar un contagio.

En el clip se puede ver como el productor llama a Sunna Hostin y Ana Navarro, mientras platicaban un tema con sus compañeras.

Más tarde, Joy Behar, tuvo que aclarar porque luego de este incómodo momento, no volvieron a aparecer en pantalla.

VP Kamala Harris will now do today's interview on The View remotely in another room after two co-hosts Sunny Hostin and Ana Navarro tested positive for COVID (breakthrough) and had to be removed from the set live on air. pic.twitter.com/4fnVr7mbNH

— The Recount (@therecount) September 24, 2021