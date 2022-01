Salma Hayek y Lady Gaga realizaron una íntima escena

La exitosa película ‘House of Gucci’ estrenada recientemente en cines ha sorprendido por las candentes escenas entre Lady Gaga y Adam Driver, sin embargo, acaban de revelar que existió también una que protagonizó la mexicana Salma Hayek con la cantante.

De acuerdo a las declaraciones Salma Hayek y Lady Gaga realizaron una escena de relaciones sexuales donde el personaje de la cantante, la adinerada socialité Patrizia Reggiani, tiene un encuentro muy erótico con el personaje de Salma Hayek, la astróloga de Reggiani, Pina Auriemma.

Fue este martes cuando el elenco se reunió en el panel de MGM Studios House of Gucci UK donde Salma Hayek respondió a una pregunta de un fan sobre su experiencia al filmar junto a Gaga, asegurando que fue una relación exquisita.

Lady Gaga says that her and Salma Hayek’s ‘House of Gucci’ characters developed a sеxual relationship in scenes that didn't make the final cut. pic.twitter.com/yuU5Ov2nis

