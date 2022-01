Diego Boneta niega que le haya pedido compromiso a Renata Notni

Después de que esta semana se difundiera la noticia del supuesto compromiso entre Diego Boneta y Renata Notni en una revista de circulación nacional, el mismo actor decidió romper el silencio y hablar al respecto ante la prensa.

Según lo publicado en esta revista, Diego Boneta le habría pedido matrimonio a Renata en su viaje a Nueva York, sin embargo, el también cantante desmintió lo publicado y aseguró que cuando vieron la nota les causó muchísima risa.

“No haber yo lo que les puedo decir, es que estoy muy contento, pero no crean todo lo que leen en los medios, vi eso y me ataqué de la risa, para los dos fue muy chistooso, pero como les digo, no crean todo lo que leen”, detalló Diego Boneta.