Reportan que Emilia Clarke será quien remplace a Amber Heard

La batalla legal que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard ha ocasionado que el actor perdiera sus protagónicos con Disney. Ahora parece ser que la actriz también perdió su más exitoso papel como Mera en ‘Aquaman 2’.

De acuerdo a la revista Forbes, Emilia Clarke, reconocida por su trabajo en ‘Game of Thrones’, ‘Yo antes de ti’, Terminator: Génesis’ y ‘Han Solo: Una historia de Star Wars’, será quien remplace a Heard en la secuela del superhéroe de DC.

So did Forbes just let the cat out of the bag that #AmberHeard is fired for Aquaman 2? Read second pic. pic.twitter.com/dTNiRlhcrZ

— D.Daniels (@DigitalDDaniels) February 19, 2021