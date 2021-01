Amber Heard recurre a Disney para declarar contra Johnny Depp

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard será muy pronto y parece ser que la actriz se está preparando para dar un golpe fuerte en su defensa.

De acuerdo al portal Deadline, Heard habría acudido a Disney y también a la policía de Los Angeles para obtener información sobre Johnny Depp. Lo que quiere encontrar son datos de mala conducta que pueda usar en su contra durante el siguiente encuentro.

Recientemente el juez de Londres negó la demanda que Depp interpuso por difamación en contra de Amber Heard con un valor de 50 millones de dólares, tras el artículo que escribió sobre violencia doméstica y que se publicó en The Washington Post en diciembre de 2018.

Lo que quieren encontrar Amber y sus abogados en Walt Disney Motion Picture Group es información sobre lo que sucedió con Depp en las grabaciones y los reshoots de ‘Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar’.

Han solicitado a un portavoz de la empresa que de una declaración virtual el 18 de febrero, la información que quieren que den es sobre algún “incidente sobre uso de drogas y alcohol o cualquier incidente de violencia por parte de Johnny, desacuerdo que el actor haya tenido con los realizadores de Piratas del Caribe 5 así como toda la información relacionada con todos los documentos y comunicaciones de cualquier naturaleza entre Disney y el Sr. Depp desde el 1 de enero de 2018 hasta el presente.”

Recientemente también trascendió que Amber Heard no ha donado los 7 millones que prometió dar a la caridad, tras el divorcio con Johnny Depp y su abogado respondió que se debe a que Depp la demandó después.

EXCLUSIVE: Johnny Depp has accused Amber Heard of pocketing $7M divorce settlement and repeatedly 'lying' about giving it all to charity https://t.co/OjypyLU8px

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 7, 2021